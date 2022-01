Durant el 2021 es van produir 921 accidents mortals a vies interurbanes (carreteres, autopistes i autovies) al conjunt de l’Estat, amb un resultat de 1.004 morts i 3.728 ferits greus. Aquesta és la principal dada de la sinistralitat vial a Espanya en un any que va recuperar gairebé totalment la mobilitat a la carretera, després del confinament i les mesures restrictives de trasllats que es van impulsar el 2020 a la fase dura de la pandèmia.

Aquesta és la raó que ahir va portar la Direcció General de Trànsit (DGT) a fer la seva comparativa de les dades del 2021 respecte a les del 2019 i no respecte al 2020, perquè les pujades i baixades siguin més intel·ligibles.

Per al cas dels accidents amb resultat de mort en el mateix moment del sinistre o en les 24 hores posteriors, el nombre de víctimes mortals registra un descens del 9%. També en els ferits hi ha baixada: el 16% respecte a l’any 2019 (4.453 ferits). Segons el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 2021 «és el millor any de la sèrie». El 2011 es van produir 1.484 morts en accidents de trànsit a la carretera, amb una mitjana de 4,1 morts al dia, i l’any que acaba de concloure la mitjana va baixar a 2,8 òbits al dia. És una caiguda del 32%. El nombre de ferits greus també baixa: són 755 menys (un descens del 16%) dels comptabilitzats el 2019.

El titular de la cartera d’Interior va presentar ahir en roda de premsa les dades a la seu de la DGT i va destacar «la tendència positiva de reducció de la sinistralitat de l’última dècada», encara que «la valoració no pot ser positiva perquè 1.004 morts a la carretera l’any passat són massa», va dir. El ministre va intentar no utilitzar la paraula «accident» i sí el terme «sinistre». No li agrada la primera, «perquè aquí sembla que ningú no té responsabilitat; al sinistre hi ha responsable i hi ha violència vial». De fet, en un moment de la seva intervenció va anomenar «víctimes de la violència viària» els morts i ferits.

Les dues situacions principals en què es van produir aquests sinistres van ser les sortides de la via (39%) i la col·lisió frontal o frontolateral (32%). Les primeres, malgrat la seva alta letalitat, van registrar un descens del 7% de morts.