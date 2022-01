El secretari estatunidenc d’Estat, Antony Blinken, confia que encara és possible una «solució diplomàtica» amb Rússia sobre Ucraïna, si bé va recordar ahir que l’OTAN està preparada per «respondre» qualsevol agressió.

«Estem preparats per respondre de manera contundent una agressió per part de Rússia, però creiem que una solució diplomàtica encara és possible i preferible», va declarar Blinken en una roda de premsa al Departament d’Estat. Així es va expressar després de la reunió per videoconferència que van mantenir els ministres d’Exteriors de l’OTAN per coordinar-se abans de les trobades que Washington i l’aliança mantindran amb Moscou la setmana vinent.

Blinken va insistir que «la diplomàcia és l’única manera responsable de resoldre aquesta crisi» i va advocar per un «diàleg recíproc» amb Rússia, així com per la «coordinació» amb la UE i Ucraïna. «Preferim una solució diplomàtica a la crisi que Rússia ha impulsat», va dir el secretari, qui va recalcar que el diàleg ha de venir «dels dos costats».