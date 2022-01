La titular del jutjat número 5 de Tortosa ha ordenat presó provisional, comunicada i sense fiança, per als set detinguts en relació amb la mort violenta d’un jove dimarts a la nit a Roquetes (Baix Ebre). A tots ells, que haurien pres part en l’assalt de la casa que ocupava al centre de la població, se’ls investiga com a presumptes autors d’un delicte qualificat provisionalment d’assassinat. Arran de l’avís d’un dels ocupants que va poder fugir, agents policials i efectius d’emergències van trobar al carrer el cos de la víctima, de 26 anys, després de precipitar-se des d’un pis de l’edifici i amb dos ganivetades a l’esquena. Els efectius del SEM no van poder fer res per salvar-li la vida. La compareixença d’ahir es va fer sota fortes mesures de seguretat, amb efectius dels ARRO a l’entorn de l’edifici judicial. Es tracta d’una investigació molt complexa, segons fonts pròximes al cas, per la gran quantitat d’implicats i les circumstàncies en què es van produir els fets.