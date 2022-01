El president del Govern, Pedro Sánchez, va defensar ahir en l’equador de la legislatura el seu compromís «perquè Espanya creixi més i hi hagi més acords» el 2022, com l’aconseguit recentment amb la reforma laboral, enfront d’un PP que assegura que no té «projecte polític» i que és «ostatge de la ultradreta».

La primera reunió del nou Comitè Federal del PSOE celebrada ahir va marcar l’inici de l’any polític per a Sánchez, que va aprofitar l’ocasió per fer balanç de la seva acció de Govern en complir-se just dos anys de la seva investidura, un fet que ha recordat al començament de la seva intervenció. «El nostre projecte per a Espanya es resumeix en un verb: créixer. Créixer en economia, créixer en ocupació, créixer en llibertats, créixer en drets socials i laborals, créixer en justícia social. El nostre projecte per a Espanya és que Espanya creixi», va dir el president en el seu discurs. Per això, va expressar la seva voluntat de «continuar complint» els compromisos adquirits pel seu Govern en els dos anys que resten de legislatura.

Entre el que ja ha complert l’Executiu en aquesta primera part del mandat, va destacar la reforma laboral acordada recentment amb els empresaris i els sindicats, un «acord de país» per al qual va demanar formalment el suport de tots els grups parlamentaris, inclòs el PP. «Quins interessos defensa l’oposició si es resisteix a defensar els interessos dels empresaris i també es resisteix a defensar els interessos dels treballadors? Quins interessos defensa i què posa per sobre dels interessos d’Espanya?», va preguntar.

Sánchez va dir que aquesta reforma laboral «és una peça clau per aconseguir amb èxit el principal objectiu del país per al 2022: que Espanya creixi més i hi hagi més acords».