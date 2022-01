Societat Civil Catalana prepara més mobilitzacions i aspira a obtenir més presència internacional. El nou Pla Estratègic de l’entitat, al qual ha tingut accés l’ACN, parla de mantenir «la flama» del constitucionalisme «viva». Es tracta d’un nou pla de treball que «abraça totes les sensibilitats» i fa un «rentat de cara, un nou fer». L’entitat constitucionalista espera que amb aquesta proposta «consensuada» es puguin «allunyar els fantasmes del passat». El projecte s’acabarà de formalitzar durant la propera assemblea de socis, als volts de la primavera, i serà vigent fins al 2024. El full de ruta de l’entitat s’articula en 7 eixos: opinió pública, drets, incidència política, mobilització, institucions, internacional i vincles amb la societat.

Aquests blocs de treball es plantegen per aplanar el terreny per a les pròximes eleccions municipals del 2023. En aquesta línia, volen potenciar la presència a la Catalunya interior –«augmentar la base social»–, on creuen que «es juguen» les eleccions al Parlament.

«Es tracta d’un projecte que dona continuïtat i concreció als objectius de l’entitat», afegeix un dels membres de la junta.