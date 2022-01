Els efectes econòmics de la pandèmia han impactat notablement en les vides dels nens i nenes a Catalunya. Ho demostren les asfixiants dades de pobresa infantil, però també el balanç anual de la Conselleria d’Educació en relació amb les beques de menjador. El 2021 s’ha duplicat la xifra d’alumnes que abans no necessitaven aquesta ajuda, però que ara sí que la requereixen. Si en el curs 2020-2021 van ser 8.049 els nous sol·licitants, aquest any acadèmic ja són 16.488 menors els que reben l’ajuda alimentària per primera vegada.

El desembre del 2021, Educació havia atorgat 158.279 ajudes per pagar el menjador escolar. És el 10% més que durant el mateix període que el curs anterior. Però és que al desembre del 2020, el curs després de la covid, havien augmentat el 5% les ajudes finançades respecte abans d’esclatar la pandèmia mundial, el desembre del 2019. En total, el 2021 el Govern es va gastar 131 milions d’euros en aquestes ajudes, 19 milions més que l’any anterior. No obstant això, la Generalitat aclareix que es tracta d’una partida subjectiva i que és ampliable a quants més llars la reclamin, si tenen dret a ella. Segons la ‘conselleria’, la majoria dels menors que perceben aquesta ajuda rep una prestació el 70% del total de l’import del preu del menjar. Només el 20% restant té condonat íntegrament el pagament del menjador. Són 31.308 menors els que estan exempts de pagar aquest menjar equilibrat al dia, encara que han crescut el 31,5% respecte al mateix període de l’any anterior. «A ningú se li escapa que la pandèmia ha tingut un efecte devastador en l’economia de les famílies: molts pares han perdut l’ocupació, estan en erto o en l’atur, i no poden pagar aquests costos», assumeix Lidón Gasull, directora de les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (AFFAC). Una realitat que porten apuntant diverses oenegés, per exemple Càritas.