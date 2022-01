Catalunya ja ha superat els 14 milions de vacunes administrades contra la covid-19. Des de l'inici de la pandèmia, ja s'han administrat 6.367.329 primeres dosis de la vacuna, cosa que suposa 6.823 més que fa 24 hores, i 5.509.331 segones dosis, 5.132 més. En paral·lel, s'han administrat 2.206.329 terceres dosis, fet que representen 41.913 més respecte l'anterior balanç del Departament de Salut. La pauta completa arriba a un total de 6.105.325 persones, fet que representa el 76,8% de la població. A més, el 30,9% ja estan vacunats amb la dosi de reforç, que inclou la tercera dosi o la segona en el cas de les persones vacunades amb Janssen (monodosi) i aquelles persones que han passat la covid i també van rebre una única punxada.

Si només es té en compte la població major de 12 anys, el 85% té la pauta completa, mentre que el 87,3% té almenys una dosi.Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 94,1% dels ciutadans de 80 anys o més; el 93,6% dels de 70 a 79 anys; el 90,5% dels de 66 a 69; el 90,3% dels de 60 a 65 anys; el 88,7% dels de 50 a 59; el 85,4% dels de 45 a 49 anys; el 81,7% dels de 40 a 44 anys; el 77% dels de 35 a 39 anys; el 73,3% dels de 30 a 34; el 76% dels de 20 a 29; el 84,7% dels de 16 a 19, el 58,3% dels de 12 a 15 anys, i el 2,7% dels infants de 5 a 11 anys.

En aquesta última franja, el 30,3% ja té la primera dosi.Aquesta setmana, de dilluns a divendres, s'han administrat 260.169 dosis de vacunes, de les quals 191.787 corresponen a la dosi de record, 38.877 han estat primeres dosis i 29.505 segones dosis.

En un comunicat, el Departament de Salut remarca la importància d'aconseguir un alt percentatge de persones amb una tercera dosi de reforç amb l'obertura dels centres educatius aquest dilluns i la tornada a la feina després del període de vacances de Nadal, i amb l'expansió actual de la variant òmicron, més contagiosa que la Delta.En aquest sentit, la conselleria recorda que hi ha cites disponibles arreu de Catalunya durant tot el mes de gener. Les persones que hagin donat positiu o estan en quarantena no es podran vacunar fins passades 4 setmanes després de la recuperació de la malaltia. En cas de ser contacte estrat i no haver patit la malaltia, es pot demanar hora per vacunar-se un cop finalitzada la quarantena.