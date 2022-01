El líder del PSC, Salvador Illa, va qüestionar ahir la força dels partits independentistes al Parlament després dels últims capítols de desavinences entre ERC, JxCat i la CUP. «De veritat encara hi ha majoria independentista al Parlament?», va preguntar en una entrevista publicada ahir al diari Ara.

Illa apunta que no té «confiança» en la fórmula actual de govern i va assenyalar que, en els últims sis mesos, «ja s’han evidenciat debilitats internes del Govern i de la majoria parlamentària en un moment en què es necessita estabilitat». Pel que fa a la qüestió de la llengua, el líder socialista va defensar que cursar una matèria més en castellà a l’escola «no posa en risc que el català sigui llengua vehicular».

En l’entrevista, de fet, Illa assegura que les posicions independentistes «tenen cada cop menys suport dins la societat catalana» i defensa la necessitat que els diferents partits «treballin junts» per avançar en la recuperació postpandèmia. En aquest sentit, va lamentar que els partits del Govern optessin per tirar endavant els comptes sense el suport del PSC. «Legítimament, van creure que no era necessari parlar amb el primer partit de Parlament; jo crec que va ser un error, perquè hauria estat millor tenir uns pressupostos de suport ampli», va defensar.

Pel que fa a la qüestió lingüística, Illa va assegurar que el PSC es posiciona «en la defensa del català com a centre de gravetat i llengua vehicular a l’escola». «Ara bé, no es pot arribar a un acord sobre la base d’incomplir resolucions judicials», va afegir. A banda d’opinar que cursar una matèria més en castellà a l’escola no posa en risc que el català sigui vehicular, el líder de l’oposició a Catalunya avala que els jutges decideixin quin idioma es parla a l’escola «si la feina no s’ha fet abans». «El conseller Bargalló va fer una proposta que va bastant en línia del que pensem nosaltres, i alguns ho van voler boicotejar perquè hi ha persones que pensen que defensar el català vol dir atacar el castellà», va puntualitzar. «Cal introduir serenor i apartar del focus els centres escolars, cosa que lamento que no s’hagi fet amb l’exemple de Canet de Mar», conclou.