L’excap de l’agència d’intel·ligència del Kazakhstan, Karim Massimov, va ser detingut per càrrecs d’alta traïció durant els disturbis que estan fuetejant el país. La notícia de la detenció de Karim Massimov, que va ser primer ministre i que durant molt de temps va ser un aliat molt proper a l’expresident i fundador del país Nursultan Natzarbaiev, arriba quan creixen les especulacions sobre una lluita pel poder. L’exgovernant de 81 anys no ha efectuat cap aparició pública des de l’inici de l’onada de protestes per l’elevat preu del gas liquat de petroli. Durant les mobilitzacions part de la indignació dels manifestants està adreçada contra aquest exmandatari, que encara manté molta influència. El Comitè de Seguretat Nacional (KNB) ha anunciat en un comunicat que el seu excap va ser detingut dijous després d’iniciar-se una investigació per delictes d’alta traïció.

Karim Massimov va ser acomiadat del seu càrrec com a màxim dirigent del KNB aquesta setmana després que els manifestants penetressin en diversos edificis del govern a Almaty, la capital econòmica del país. La informació precisa que han estat detingudes altres persones, tot i que no especifica, com apunten alguns mitjans, si es tracta d’alts funcionaris del Comitè de Seguretat Nacional (CSN) Les protestes van esclatar al país més gran de l’Àsia central diumenge a diverses províncies, després d’una pujada del preu del gas liquat de petroli, un combustible fonamental per a molts ciutadans del país per als seus automòbils.