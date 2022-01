Una de les primeres tasques de l’any 2022 que tindrà sobre la taula el Parlament Europeu quan es reuneixi a partir del 17 de gener en la capital alsaciana d’Estrasburg serà l’elecció del seu nou president. Després de dos anys i mig en el càrrec, el mandat de David Sassoli arriba a la seva fi i, davant la falta d’una alternativa viable, els socialdemòcrates han optat per fer un pas enrere i no barallar-se pel lloc. Aquesta decisió evita que l’acord polític per repartir-se la presidència entre populars i socialistes salti per l’aire a meitat d’una legislatura difícil i molt particular, marcada per una pandèmia que ha complicat enormement l’activitat legislativa i logística de la cambra.

La decisió del grup dels Socialistes i Demòcrates europeus (S&D) i dels liberals de Renovar Europa, el segon i tercer amb més pes en l’hemicicle, de no presentar un candidat al càrrec facilita el camí a Roberta Metsola (Malta, 42 anys), nominada pel Partit Popular Europeu (PPE) el novembre passat i gran favorita a substituir Sassoli. Els únics dos grups a presentar un candidat, al marge del PPE, han estat els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR en les seves sigles en anglès) i l’Esquerra Europea. El primer, en el qual és integrat Vox, ha presentat el polonès del partit ultraconservador Llei i Justícia (Pipí), Kosma Zlotowski. L’esquerra, per part seva, ha nominat l’espanyola Sira Rego. Tots dos grups tenen 64 i 39 eurodiputats respectivament i, encara que ni socialistes ni liberals han confirmat el seu suport a la candidata del PPE –el principal grup amb 177 escons– la falta d’una alternativa clara fa bastant improbable que puguin posar en destrets el futur de Metsola. Abans de convertir-se en una de les primeres eurodiputades per Malta el 2013, aquesta advocada va treballar en la delegació maltesa davant la UE i va ser assessora de la excap de la diplomàcia europea Catherine Ashton.