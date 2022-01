L’escalada de la inflació fins a nivells no vistos en dècades va ser sens dubte la gran notícia econòmica del 2021. Per combatre-la, els bancs centrals, que tenen com a missió principal vetllar per l’estabilitat dels preus, van aprovar la retirada de part dels estímuls desplegats per la pandèmia. Així ho va fer el Banc Central Europeu (BCE), que a mitjans de desembre va decidir reduir les compres de deute al llarg del 2022. Per eludir efectes secundaris indesitjats d’aquesta mesura, amb tot, l’autoritat monetària analitza noves mesures per evitar que els bancs de la zona euro pateixin tensions a l’exercici en curs que comportin una reducció i un encariment descontrolats del crèdit en plena recuperació.

Segons confirmen diverses fonts, el consell de govern té dues possibles noves actuacions sobre la taula d’anàlisi. D’una banda, una nova i quarta ronda d’injecció de liquiditat massiva i barata als bancs (TLTRO) per evitar efectes precipici en el seu finançament, ja que a partir del proper setembre i fins al desembre del 2024 les entitats hauran de tornar les quantitats rebudes a la tercera ronda, llançada el setembre del 2019. De l’altra, també debatrà –de forma paral·lela i fins a cert punt alternativa– alleujar la penalització imposada als diners que el BCE guarda a la banca, amb l’objectiu de millorar la rendibilitat del sector i preservar així la seva capacitat d’intermediació (finançar empreses i llars). Les injeccions de liquiditat TLTRO, que inclouen avantatges per als bancs que més crèdits concedeixin, van ser creades perquè les entitats tinguessin disponible liquiditat barata i suficient, i així fessin arribar als agents econòmics els tipus en mínims històrics amb què el BCE intenta des del 2014 que la inflació a mitjà termini se situï en el seu objectiu del 2%. Amb el mateix objectiu, el banc central penalitza des de llavors els diners que les entitats dipositen a la institució (actualment amb un -0,5%, és a dir, els torna un 0,5% menys del que li donen), amb la intenció que la banca destini els seus fons a companyies i famílies. No es tracta, en tot cas, de dues qüestions sobre les quals el BCE decidirà a curt termini.