El cap de setmana passat es va iniciar a Espanya una precampanya que pot durar 24 mesos. Dos anys en què els partits dissenyaran les seves estratègies pendents dels seus propis interessos davant de les eleccions que vagin sortint per l’horitzó. El cicle s’inicia el 13 de febrer a Castella i Lleó, seguirà a Andalusia el segon semestre d’aquest any i després, el maig del 2023, arribaran les municipals i autonòmiques. Pedro Sánchez té a la mà la data de les generals. Ahir va tornar a dir al PP que s’esperi assegut. «Estabilitat significa tenir legislatures de quatre anys, no de dos anys i mig», va dir a Palència, on va anar per presentar el seu candidat a les eleccions, Luis Tudanca.

Sánchez va arribar al Frontó Eres de Santa Marina cap a les deu i es va trobar amb desenes de persones que protestaven per diversos motius. Des de les que reclamaven l’equiparació salarial per a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i s’oposaven a les macrogranges, fins a les que demanaven la dimissió del ministre de Consum, Alberto Garzón. El PP, de granja en granja La inoportuna reflexió del coordinador d’Izquierda Unida al diari britànic The Guardian sobre la contaminació d’aquestes granges immenses i la seva carn de mala qualitat ha marcat el primer episodi d’aquesta prolongada campanya electoral i ha deixat veure com el PP ha llançat una campanya contra el PSOE en què ha obviat el context de les paraules del ministre per poder llançar la idea que Garzón «va atacar els ramaders». Tots, sense tenir en compte la distinció que fa entre la ramaderia intensiva i extensiva. El partit de Pablo Casado s’ha avançat a Vox en un assumpte que el PP està aconseguint capitalitzar en una autonomia en què el sector primari té un pes fonamental. Els dirigents del PP Teodoro García Egea i Pablo Montesinos van acudir ahir a granges de Terol i Burgos, respectivament, per mostrar el seu suport als ramaders, encara que cap dels dos va escollir macrogranges on els animals viuen amuntegats com les que va denunciar Garzón. En el cas de García Egea, fins i tot, les vaques pasturaven pel prat mentre ell parlava amb la premsa. Segons l’enquesta que ahir va publicar El País, en l’anàlisi sobre la transferència de vot es pot veure que el 15% dels que van votar el PP el 2019 a Castella i Lleó optarien ara per Vox. El popular Alfonso Fernández-Mañueco, candidat a la reelecció, té com a rival en la formació ultra Juan García-Gallardo, jove advocat que s’ha afanyat a esborrar de les xarxes socials els missatges contra les dones, els immigrants, els homosexuals i el PP. Ara per ara, els sondejos donen la victòria a Mañueco. Els conservadors han aconseguit deixar en segon terme aquestes últimes setmanes la crisi entre Casado i Isabel Díaz Ayuso per oferir una imatge d’unitat i el dirigent salmantí espera concentrar el vot anti-Sánchez. Tot i això, aquestes enquestes assenyalen que és molt probable que necessiti Vox. El 2019 el vencedor va ser el PSOE, però no va aconseguir sumar per formar Govern, una cosa que sí que va fer el PP, que va aconseguir atreure Ciutadans. A Ferraz asseguren que tenen marge per recuperar-se i tornar a ser el partit més votat. Una de les idees centrals, com es va veure ahir, tornarà a ser la necessitat del canvi. El PP ha governat aquesta comunitat en els últims 35 anys i carrega amb diversos casos de corrupció, alguns dels quals es veuran als tribunals aquesta primavera, motiu al qual els socialistes atribueixen l’avançament electoral. Tres casos de corrupció El primer és el cas de la Perla Negra, en què està imputada la conselleria d’Economia del Govern de Juan Vicente Herrera pel sobrecost d’un edifici. El segon es refereix a l’anomenada trama eòlica, en què la fiscalia anticorrupció demana penes de fins a 148 anys i 845 milions d’euros per a 16 excàrrecs de diferents executius del PP que suposadament van afavorir empreses a canvi de comissions. I, en el tercer, un jutge ha imputat el PP de Salamanca perquè veu una «donació anònima il·legal» darrere de les quotes endarrerides (24.140 euros) que es van pagar perquè els afiliats poguessin votar a les primàries que va guanyar Mañueco. També Inés Arrimadas, presidenta de Ciutadans, va ser a Valladolid donant suport al seu candidat, Francisco Igea, que va ser fins fa dues setmanes vicepresident de Mañueco. Arrimadas va començar recordant que les obres de la seu del PP es van pagar amb diner negre. Però, malgrat tot, Igea va deixar clar que no tindrà objeccions a tornar a pactar amb els populars si sumen.