La comunicació de resultats positius de tests d’antígens fets a casa a les farmàcies ha començat amb «una bona resposta de la gent», segons explica Estrella Fíguls, coordinadora al Bages, Berguedà i Solsonès del Col·legi de Farmacèutics. Aquest nou canal per comunicar casos de coronavirus es va posar en marxa la setmana passada i hi participen les farmàcies que estan adherides, de forma voluntària, al sistema TAR (testos d’antígens ràpids) de tot Catalunya. A les comarques centrals hi ha un total de 98 farmàcies a les quals es pot notificar, per via telefònica, que s’ha donat positiu en el test fet a casa.

D’entre les farmàcies adherides al TAR, Jordi Vintró, de la farmàcia Vintró de Manresa, explica que en aquests primers dies «hem tingut bastantes comunicacions». A la farmàcia Trapé, també de Manresa, explicaven que «des que van anunciar que es podia comunicar a les farmàcies, a nosaltres ens ho ha comunicat força gent», encara que puntualitzaven que no han tingut cap allau de trucades. Carme Miró, de la farmàcia Miró Roig de Manresa, també assegura que «encara no hi ha gaires comunicacions», però preveu que «augmenti de mica en mica» perquè «la gent ha comprat molts testos i segur que hi haurà positius que s’aniran comunicant». També preveu que augmentin les comunicacions Maria Dolors Serarols, de la farmàcia Serarols, perquè «encara no tothom sap» que ho pot comunicar a la farmàcia, on «en un minut podem solucionar el que no poden aconseguir trucant als ambulatoris».

Més enllà de Manresa, la farmacèutica Anna Boix, de Solsona, detallava que al seu establiment «estem col·lapsats» amb la comunicació de «molts positius cada dia», fet que atribueix a l’alta incidència de la covid. També des de la capital solsonina, a la farmàcia Riu asseguraven que «estem rebent força trucades cada dia», de manera que consideren que la iniciativa «funciona bé».

Per part de la farmàcia Cosp-Boixader de Berga, també detallaven que al llarg de la setmana passada ja van rebre diverses trucades de persones que s’havien fet el test a casa i que havien donat positiu.

Les farmàcies que ara estan habilitades per comunicar els positius per covid a Salut són les que al seu moment es van adherir al sistema TAR. Assumpta Oltra, de la farmàcia Oltra de la Muralla del Carme de Manresa, recorda que les farmàcies que participen en aquest programa són les que ja fa uns quants mesos es van adherir al sistema que és el que permet que hi puguin acudir per fer-se testos subvencionats els integrants de grups escolars o en el seu moment de casals d’estiu i en els quals hi havia positius per covid. Fíguls recorda també que l’adhesió de les farmàcies a aquest programa és voluntària i que els professionals que hi participen han rebut una formació adient.

La possibilitat de comunicar els positius a través de les farmàcies es va posar en marxa just avui fa una setmana i, segons la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, es va adoptar per l’alta incidència de la sisena onada. Craywinckel va assegurar que la mesura és temporal i complementària a les altres vies que ja hi havia fins al moment, com la notificació directa a través dels ambulatoris.

Craywinckel va emmarcar la mesura en un context en què les incidències de covid-19 encara són molt elevades i de pujada de contagis, així com d’ingressos als hospitals. L’objectiu, va dir, és «fer que els pacients que realment ens necessiten puguin arribar amb més facilitat al sistema i que les persones amb una base asimptomàtica o símptomes molt lleus no hagin d’arribar-hi si no cal».

La directora del CatSalut va recalcar que les farmàcies han de «facilitar molt la recollida de positius» en el context actual i va argumentar que volen respondre a la «realitat» de la sisena onada en plenes festes nadalenques, en què moltes persones s’han fet els testos a casa. Per les incidències actuals, molt elevades, hi ha molts positius. Craywinckel va afirmar que volen «facilitar» la comunicació del resultat i que «aquestes persones no s’hagin de passejar [pel sistema sanitari]».

«Ens trobem en una situació en què, en plena sisena onada, no és fàcil accedir als canals habituals, com el 061 o els CAP. La farmàcia no és una via substitutòria, sinó addicional, per facilitar la comunicació del resultat», ha afegit per la seva banda Casas.

Com fer la comunicació a la farmàcia d’un cas de coronavirus Roger Junyent. Manresa Comunicar que s’ha donat positiu en un test d’antígens ràpids a una farmàcia és molt simple. Primer de tot cal buscar una de les farmàcies que està adherida al sistema TAR, de testos d’antígens ràpids. Aleshores, la forma més recomanable és trucar a la farmàcia per comunicar que s’ha donat positiu en la prova. Per fer-ho, cal tenir a mà el número de la targeta sanitària i el DNI o el passaport. Amb el número identificatiu, des de la mateixa farmàcia introdueixen que la persona ha comunicat que és positiu per coronavirus. En aquests casos, les farmàcies també marquen l’opció de quin tipus de prova es tracta i també que el test se l’ha fet el mateix pacient a casa. Un cop s’han introduït les diferents dades al sistema, es passa la informació del positiu al Departament de Salut i el pacient rep un missatge SMS en què se li indica com ha de procedir a partir d’aquell moment, en aspectes com l’aïllament, què ha de fer en funció dels símptomes que tingui, i també rep informació sobre com demanar la baixa laboral.