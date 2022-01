Una trentena de persones van participar diumenge al matí en la caminada reivindicativa als terrenys on es pretén ubicar el projecte Hard Rock. L’acció, organitzada per la Plataforma Aturem BCN World, ha denunciat l’impacte que tindria el projecte al medi natural a Vila-seca i Salou. D’altra banda, els activistes també van reiterar la crítica envers l’executiu català per haver destinat 108.398,18 euros en informes relacionats amb el nou Pla Director Urbanístic (PDU). Segons el portaveu de la plataforma, Joan Pons, «qui hauria d’haver finançat aquests tràmits hauria d’haver estat el promotor del projecte i no pas l’Incasòl». Deu anys després del primer anunci de BCN World, els activistes esperen que s’enterri el projecte de Hard Rock.

La caminada reivindicativa va començar a la Séquia Major de Vila-seca, un espai natural que, segons Pons, es pot veure en «risc» si es desenvolupa el Hard Rock. El recorregut era d’uns sis quilòmetres a peu.