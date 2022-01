Un home i una dona, de 40 i 42 anys, respectivament, van ser trobats sense vida a la barraca on malvivien a la riba del riu Besòs a Montcada i Reixac per causes que s’estan investigant, tot i que les primeres hipòtesis apunten a una possible intoxicació després d’encendre un foc per escalfar-se.

Si fa poques setmanes van morir a Barcelona un matrimoni i els seus dos fills petits en un incendi en un infrahabitatge a la plaça Tetuan, només han hagut de passar deu dies d’aquest nou any perquè dues persones més que vivien en situació de pobresa extrema hagin mort víctimes de la falta d’accés a un habitatge digne, segons van denunciar les entitats socials. Fonts de l’Ajuntament de Montcada i Reixac van informar Efe que la Policia Local havia estat alertada de les morts diumenge a la tarda, per un familiar de les dues persones, a qui ja va trobar mortes a l’interior de la barraca. Les dues persones haurien intentat escalfar-se fent un foc i haurien sofert una intoxicació mortal, segons una de les hipòtesis amb què treballen els Mossos d’Esquadra, que investiguen el succés. La zona on vivien les dues persones mortes és al marge esquerre del riu Besòs, a prop de la carretera de la Roca, una zona on s’acumulen nombroses deixalles i barraques en estat precari on es refugien persones sense llar. L’alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, va advertir que el problema del barraquisme, com el del Pla de Besòs del seu municipi, és «una olla de pressió» que «més tard o més d’hora ens esclatarà a totes les administracions a la cara». Campos va recordar que l’Ajuntament de Montcada fa molt temps que està exposant el problema davant les diferents administracions, a les quals ha demanat «ajuda» perquè «no podem gestionar la situació sols des de l’administració local». L’alcaldessa montcadenca va indicar que el consistori té un projecte de Consorci del Besòs que estima que «només enderrocar les barraques suposaria més de 3 milions d’euros», una xifra que l’Ajuntament «no pot assumir».