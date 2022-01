El curs escolar ha tornat a l’activitat després de les vacances de Nadal amb un protocol nou pel que fa a la gestió de la covid-19 als centres escolars i amb més del doble de substitucions sol·licitades respecte el mateix moment del curs passat. A Catalunya el Departament d’Educació va gestionar ahir 1.517 nomenaments de personal docent, 76 dels quals van ser per centres de la Catalunya Central.

«Avui s’han fet 1.524 nomenaments mentre que el curs passat, en l’inici del segon trimestre, se’n van fer 666, que ja va ser un nombre elevat. És més del doble», apunta la portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, a Regió7. Segura assenyala que l’educació no és diferent a la resta de sectors i que, com està passant de forma general, les baixes laborals també estan a l’ordre del dia en el sector educatiu. Adverteix, però, que això podria derivar en un col·lapse. «Avui ja ens hem trobat amb gent que l’anomenaven i ho havien de rebutjar perquè s’havien llevat trobant-se malament. Tindrem gent de baixa a la borsa per substituir docents que ja estarà de baixa. És un peix que es mossega la cua», explica la portaveu del sindicat que recorda que en el curs passat el sistema «ja va col·lapsar». En aquest sentit, Segura apunta que, tenint en compte que el pic d’aquesta onada encara no ha arribat i que aquesta variant es transmet molt ràpidament, «el pitjor encara ha d’arribar».

Pel que fa al nou protocol que indica que només es confinarà un grup si hi ha cinc positius o més d’un 20% dels alumnes amb covid, la portaveu nacional d’USTEC apunta que «relaxar aquestes mesures de confinament ara és irresponsable i inconscient donades les circumstàncies que vivim. Ara no tocava. Més endavant, amb uns millors indicadors es podria haver fet de forma gradual».

El sindicat també reclama més protecció pels alumnes i els docents dels centres educatius. «Pensem que és imprescindible la protecció. Demanem les mascaretes FFP2 que són molt necessàries, demanem mesuradors de CO2 perquè poden ser de gran ajuda i també ventilacions addicionals», destaca la seva portaveu. En aquest sentit destaca que malgrat que el curs passat ja es va viure aquesta situació, «no aprenem. Anem tapant forats però no apliquem mesures estructurals com per exemple la reducció de ràtios».

CCOO, per la seva banda, ha indicat que s’han produït algunes irregularitats en les substitucions. Expliquen que alguns docents als que se’ls havia nomenat per una plaça havent-los indicat que no feia falta tenir l’especialitat de la vacant que anaven a cobrir, se’ls ha canviat a última hora.

Pel que fa a la substitució de docents, avui el Departament d’Educació tornarà a gestionar nomenaments de forma extraordinària. De fet és una de les mesures que s’han posat en marxa juntament amb el nou protocol de covid-19 per superar aquesta onada de la pandèmia.