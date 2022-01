Des que van començar la campanya de vacunació contra la covid-19 ja fa més d’un any, hi ha hagut dones que han alertat d’alteracions en els seus cicles menstruals i ho atribuïen al vaccí. Ara, un estudi publicat a la web de la revista mensual Obstetrics & Gynecology confirma aquestes sospites i afirma que la vacuna ha provocat canvis en els cicles menstruals de les dones, tot i que de forma transitòria.

El primer que van observar els investigadors després d’una anàlisi de milers de registres mensuals, és que les dones vacunades van tenir uns cicles menstruals una mica més llargs que les no vacunades.

De tota manera, aquests períodes més llargs, que de mitjana van arribar a durar gairebé un dia més, no es van prolongar en el temps. I per això consideren que aquesta alteració del cicle menstrual és un efecte transitori, ja que 2 o 3 mesos després les dones vacunades van recuperar la normalitat.

L’estudi ha detectat dos tipus d’alteracions del cicle menstrual un pèl diferents entre elles. D’una banda, fan referència a una dona amb un cicle menstrual regular de 28 dies, que comença amb set dies de sagnat. I encara que després de la vacunació el cicle començava igual, en molts casos aquest va durar 29 dies. L’altre cas recollit en l’estudi confirma que el retard va ser més pronunciat en les dones que van rebre totes dues dosis de la vacuna durant el mateix cicle menstrual. I assegura que aquestes dones van passar a tenir els seus períodes dos dies més tard de l’habitual.

Un dels especialistes que s’han manifestat sobre aquest estudi és el president del departament d’obstetrícia, ginecologia i ciències reproductives de la Facultat de Medicina de la Universitat de Yale, el doctor Hugh Taylor. «Aquesta recerca confirma que hi ha un fet real, tal com també he sentir dir a les meves pacients, però els canvis observats en l’estudi no són significatius i semblen transitoris».

Per això, el mateix doctor afegeix que «vull assegurar-me de dissuadir la gent d’aquests falsos mites sobre els efectes de les vacunes en la fertilitat de les dones. Perquè un cicle o dos sense tenir la regla periòdica pot ser molest, però no és nociu des del punt de vista mèdic». El sagnat d’algunes dones postmenopàusiques no l’atribueixen, a priori, a la vacuna.