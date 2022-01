Un manifestant independentista afronta una pena de fins a nou anys de presó en dos judicis per una protesta contra la celebració del Consell de Ministres de Barcelona el 2018 i una altra de Tsunami Democràtic el 2019 contra la sentència del procés. En roda de premsa davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la defensa de l’activista, representat pel col·lectiu d’advocats Alerta Solidària, va denunciar el que considera un nou cas de «repressió» a un manifestant i va acusar la Generalitat de «carregar» contra l’independentisme en aquests casos. Brian Bartés serà jutjat la setmana que ve a l’Audiència de Barcelona per la seva presumpta participació als aldarulls en la protesta convocada per Tsunami Democràtic al Camp Nou contra la sentència del procés, amb motiu d’un partit Barça-Madrid, al desembre del 2019.