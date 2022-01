Els representants dels Estats Units i Rússia reunits ahir a Ginebra van concloure la reunió sense desplaçar-se dels seus plantejaments inicials i amb l’únic acord de continuar dialogant. El representant rus, el viceministre d’Afers exteriors Serguei Riabkov, va reiterar a la delegació americana que Rússia no té intenció d’envair Ucraïna malgrat l’alarma causada per l’increment de tropes russes a la zona fronterera. «No hi ha motiu per témer cap escalada», va dir Riabkov a la premsa després de la trobada. De la seva banda, la sotssecretària d’Estat nord-americana Wendy Sherman, màxima responsable de la delegació estatunidenca, va dir que havia estat «un diàleg útil que ajuda a informar-nos per a avançar». Sherman va afegir que «si Rússia no en té intenció (d’envair Ucraïna) que redueixi la tensió i retorni les tropes a les seves casernes». Riabkov va destacar que el to dels contactes «dona peu a l’optimisme».