Tres de la trentena d’excàrrecs del Govern processats per l’organització de l’1-O han al·legat davant l’Audiència de Barcelona que estan sent investigats en dues causes paral·leles per fets similars, després que una altra jutgessa els imputés per la promoció exterior del procés. Així ho van argumentar, en un vista celebrada a l’Audiència, les defenses de l’exsecretari general del Departament d’Acció Exterior Aleix Villatoro, l’exdirector del Diplocat Albert Royo i l’exdirectora de serveis de Presidència Teresa Prohias, que demanen unificar totes dues causes judicials vinculades al procés i l’1-O.

Villatoro, Royo i Prohias formen part de la trentena d’ex alts càrrecs del govern de Puigdemont processats pel jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona pels preparatius de l’1-O, una causa que va donar motiu als registres del 20 de setembre de 2017 a la conselleria d’Economia, entre les multitudinàries protestes independentistes que van derivar en la imputació dels Jordis. Des de l’abril, el jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona els investiga -amb l’exconseller Raül Romeva i altres excàrrecs- per malversar prop d’un milió d’euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit i arbitraris, arran d’un informe del Tribunal de Comptes del 2019. Les defenses de Judit Gené i Ramon Setó demanen que el jutjat número 13 resolgui si és el competent per absorbir la causa sobre la promoció del procés a l’estranger, en entendre que els fets que s’indaguen en tots dos casos són «connexos». En aquest sentit, Gené va dir que l’existència de dos procediments oberts suposa una «fragmentació artificial» de la investigació i va recordar que la causa sobre la promoció exterior del procés es va obrir arran d’un informe del Tribunal de Comptes que també figura al sumari d’instrucció 13.