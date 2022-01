El Govern de Pere Aragonès busca «aïllar-se» dels retrets i l’escepticisme de JxCat cap a la taula de diàleg amb l’Executiu de Pedro Sánchez. Les dificultats del president per tancar la data de la propera reunió de la taula -prevista per a principis d’aquest any- ha reobert la controvèrsia entre els socis del Govern sobre la utilitat d’aquesta via de negociació.

Dilluns, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va arremetre contra aquest instrument, per la falta de reunions i per centrar el debat al «calendari» i no en els contingut a negociar: «Una taula de diàleg sense reunions, ni és una taula ni és diàleg».

En la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Govern, la portaveu de l’executiu català, Patrícia Plaja, va evitar entrar al xoc amb Artadi, encara que sí que es va desmarcar de les seves crítiques. Plaja va recordar que «el propi acord de govern entre els dos partits que formen la coalició recull el compromís de donar una oportunitat al procés de negociació del conflicte polític, amb l’objectiu de poder aconseguir l’amnistia i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació». «Aquesta és la posició del Govern», va remarcar. Plaja va subratllar que «és voluntat d’aquest Govern aïllar-se de les declaracions que es facin des dels diferents grups parlamentaris i dels diferents partits, també dels que formen part de la coalició», per «garantir l’enteniment i el bon funcionament» de l’executiu.

A l’espera de poder concretar la data de la propera reunió -que doni continuïtat al diàleg reactivat al setembre entre els equips de Sánchez i Aragonès-, Plaja va advertir el govern central que les eleccions de Castella i Lleó del 13 de febrer no han de ser un «condicionant» que obligui a ajornar les converses sobre Catalunya. Plaja va insistir que està «previst que hi hagi una nova trobada de la taula de diàleg a l’inici de l’any», perquè hi ha el «compromís de les dues parts» que sigui així.

Sí que hi ha més concrecions sobre la propera reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, que segons Plaja ha de tenir lloc a Barcelona «a finals de gener o a principis de febrer».

JxCat no va parlar ahir sobre la taula de diàleg, però sí que ho va fer, en termes molt crítics, l’expresident de la Generalitat Quim Torra, per qui aquesta via «no porta enlloc». El Govern d’Aragonès, segons Torra, «ha apostat per la gestió autonòmica» dins de la «gàbia constitucional» i no té «cap força per anar a negociar res», per la qual cosa de la taula de diàleg «només cal esperar enganys». Torra, que el 3 de gener va complir la pena d’inhabilitació per desobediència per la qual va haver de deixar la presidència el setembre de 2020, qüestiona que un hipotètic retorn de l’expresident Carles Puigdemont serveixi per galvanitzar el procés. «Servirà per avançar en el procés d’alliberament de Catalunya? Ens portarà a unes eleccions autonòmiques? Suposo que això ja ens ho aclarirà ell o el Consell per la República. Els ciutadans tenim prou maduresa com per demanar que sobre aquest extrem hi hagi tota la claredat», va subratllar.

D’altra banda, des de l’oposició, tant el PSC, com a Ciutadans i el PPC han titllat de «purga» els últims canvis a la cúpula dels Mossos d’Esquadra, després que l’intendent Antoni Rodríguez, fins ara cap de la Comissaria General d’Investigació Criminal i considerat proper al major Josep Lluís Trapero, hagi estat nomenat nou responsable de la comissaria de Rubí. El líder del PSC, Salvador Illa, en declaracions a la 2, es va mostrar ahir «molt preocupat» i va avançar que els socialistes demanaran la compareixença parlamentària del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per saber «si hi ha interferències polítiques en la cúpula del cos» de Mossos. La CUP i En Comú Podem (ECP) també van demanar la compareixença d’Elena perquè expliqui els canvis.