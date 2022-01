L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) va alertar ahir que regular el preu dels tests d’antígens pot generar «efectes contraproduents». «La fixació d’un preu màxim per als tests en una situació d’elevada demanda –derivada de l’expansió de l’òmicron- pot provocar que, quan canviï la conjuntura, el preu regulat sigui més alt que el d’un mercat competitiu amb preus lliures», va avisat l’ACCO en un comunicat. En paral·lel, l’organisme de la Generalitat aposta per ampliar els canals de distribució de les proves d’autodiagnòstic de covid a d’altres establiments com supermercats i gasolineres.