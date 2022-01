L’epidemiòleg Oriol Mitjà va dir ahir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que la Generalitat hauria d’haver pres mesures diferents per reduir els contagis de covid. Així, per exemple, troba més necessari i efectiu fer tests d’antígens massius als grans festivals o concerts de música que no pas reduir l’horari de l’oci nocturn, perquè, segons ell, no hi ha dades científiques que afirmin que la limitació d’horaris disminueixi les interaccions o els contagis. També considera que no calia prohibir els espais a l’aire lliure dels locals d’oci nocturn.

Mitjà va declarar com a testimoni davant la sala contenciosa-administrativa del TSJC a proposta de la patronal de l’oci nocturn Fecasarm en relació amb un recurs contra el tancament del sector el juliol del 2020. Fa uns dies va declarar per escrit en el mateix cas el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, aleshores secretari de Salut Pública. Mitjà, que ara és membre del comitè científic assessor de la Generalitat, va admetre les discrepàncies amb les polítiques contra la covid seguides pel Govern. A més, va recordar que un estudi fet a França mostrava un increment dels contagis de dues vegades als bars, 1,3 als gimnasos, 1,2 cops a les llars d’infants i 1,1 a l’oci nocturn.