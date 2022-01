El ministre de la presidència, Félix Bolaños, va presentar ahir el pla normatiu de l’executiu espanyol per al 2022, que inclou l’aprovació de 368 lleis i decrets (92 lleis i 276 reials decrets) entre les que –malgrat els compromisos expressats per l’executiu- no figuren ni la reforma del delicte de sedició i rebel·lió, ni tampoc la reforma de les injúries a la Corona, ni una Llei de la Corona, ni l’aprovació del nou sistema de finançament, pendent des del 2014. Bolaños ho va justificar assegurant que la «prioritat» de l’executiu és impulsar l’economia i la recuperació fruit de l’arribada de fons europeus. El pla normatiu sí que conté, entre altres, l’aprovació de la Llei de l’habitatge i l’abolició de la prostitució. El ministre va repassar les principals lleis del pla normatiu del 2022, que suposen, va dir, pràcticament aprovar una llei o una norma per dia. En aquesta segona meitat de la legislatura, segons Bolaños, el Govern aspira a «consolidar el creixement econòmic i assolir més drets i llibertats». «Volem dignificar i millorar les condicions de vida dels ciutadans cada dia d’aquesta legislatura», va dir, i «ho farem amb el pla de recuperació».