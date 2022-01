El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va emplaçar ahir Pedro Sánchez, a portar «propostes concretes» a la taula de diàleg entre l’Estat i la Generalitat. Cal, va dir, «coratge i voluntat» i que l’Estat demostri la voluntat «sincera» d’acord, perquè «no podem acceptar que s’utilitzi» la por a l’extrema dreta per «dilatar la negociació». «Hi ha una oportunitat històrica que no es pot desaprofitar», va sentenciar, i «no hi haurà segona oportunitat» perquè «si la negociació es bloqueja seguirem endavant». Va reclamar a Sánchez que sigui «imaginatiu» i «s’atreveixi» a impulsar un referèndum d’autodeterminació. «Podem trobar un acord per resoldre el conflicte polític», ha dit. Aragonès va fer aquestes manifestacions en una conferència a Madrid on va evitar parlar de «dates concretes» per a la reunió de la taula de diàleg, però va reclamar a l’Estat que demostri la seva voluntat «sincera» d’impulsar aquesta negociació aportant «propostes concretes». Segons va dir, hi haurà una reunió de la taula de negociació «a principis d’aquest any», però l’important és que «hi hagi continguts» i una «proposta política» per part de l’Estat. Va recordar que l’opció del Govern és un referèndum perquè la ciutadania decideixi lliurement el seu futur, perquè «la imposició no portarà cap victòria». «Atreveixin-se a guanyar o a poder perdre». «Necessitem una transformació democràtica que passi a Catalunya i a Espanya pel respecte a la voluntat de la ciutadania», va dir, perquè «el conflicte neix de la incapacitat de les institucions de l’Estat de permetre que la ciutadania decideixi el futur en un procés democràtic amb l’acord de totes les parts».