La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va presentar ahir el Pacte Nacional per la Llengua, un projecte amb el qual el Govern pretén aparcar els conflictes al debat sobre el català i avançar en l’increment del seu coneixement i el seu ús social «amb la participació de tots».

En roda de premsa, la consellera va subratllar que el Pacte Nacional per la Llengua és un «projecte de país» que suposa obrir «una nova etapa» en la qual els temes relacionats amb el català es tractaran «d’una manera transversal, dialogant i oberta, incloent el màxim nombre d’agents polítics i socials possibles».

Els partits que formen la coalició de govern a Catalunya han mantingut reunions prèvies amb representants del PSC, la CUP i els Comuns, segons va dir la consellera, que es va mostrar optimista respecte a la participació dels socialistes al Pacte atesa la «bona predisposició per part de tots».

Garriga va insistir que l’objectiu de la Generalitat és aconseguir el «màxim consens» amb el major nombre d’agents polítics i socials possibles i ofereix «la mà estesa per incloure tothom, en el procés participatiu de reflexió, debat i consens» que s’obrirà després de la primera reunió del Pacte, que presidirà el president Pere Aragonès el proper mes de febrer. «Volem incloure a la taula a tots els partits que assumeixin tres premisses: reconèixer la unitat de la llengua, compartir que el català passa per un moment complex i reconèixer la necessitat d’actuar per revertir la situació», va explicitar Garriga. La consellera va assegurar que el català «no ha aconseguit els objectius marcats» d’ús i coneixement previstos i que, «després d’uns anys de progrés, el model mostra símptomes d’esgotament». En la seva opinió, és necessari «renovar els consensos» per «canviar la situació» perquè «el català passa per un moment complicat, que s’ha de redreçar».

En la mateixa línia, el secretari de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, va afirmar que el català està perdent terreny en l’àmbit sanitari i encara és residual en el judicial, per la qual cosa «és el moment de llegir la situació a partir d’un diagnòstic objectiu, despolaritzar el debat i treballar a partir de dades».