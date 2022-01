El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va admetre ahir que va assistir a una festa al jardí de Downing Street el 20 de maig de 2020, durant el primer confinament imposat al país per la pandèmia de covid-19, al mateix temps que va disculpar-se. En una sessió de preguntes al ‘premier’ a la Cambra dels Comuns, Johnson va justificar que «creia que era un esdeveniment de treball», encara que va assenyalar que, en canvi, «hauria d’haver enviat a tots dins i hauria d’haver trobat una altra manera d’agrair (el seu treball) al personal».

De la mateixa manera, va reconèixer que, encara que l’esdeveniment s’hagués ajustat a les restriccions imposades en aquell moment per la pandèmia, hauria d’haver entès que «milions» de persones no pensarien el mateix. Així, va indicar indicat que no pot anticipar les conclusions de la recerca oberta per les presumptes festes que han tingut lloc a Downing Street durant la pandèmia, però va dir que sap que hi ha coses que el Govern «simplement» no va fer «bé», per la qual cosa va assegurar que ha de «assumir la seva responsabilitat».

Johnson va concloure la seva intervenció demanant «perdó de tot cor» a la Cambra dels Comuns i a aquelles persones que no van poder estar amb els seus sers estimats en aquell moment, al mateix temps que va reconèixer que «milions» de persones han sofert durant la pandèmia i que entén la «ràbia» que la ciutadania pugui sentir amb el seu Govern si creuen que les persones que decideixen les normes no les van seguir «correctament», va recollir la BBC.

Per part seva, el líder del Partit Laborista, Keir Starmer, va reclamar a Johnson, al qual va acusar de portar mesos «enganyant», que es comporti de manera «decent» i dimiteixi. De la mateixa manera, va assenyalar que la disculpa del ‘premier’ no té «valor», remarcant que Johnson havia negat «ridículament» haver assistit a festes en Downing Street sabent que no era veritat i i el va qualificar de «pocavergonya».

Després de la sessió en la Cambra dels Comuns, Johnson va acudir a la sala en la qual els diputats solen reunir-se i els primers ministres s’acosten per apuntalar el suport de les seves pròpies bancades. La intervenció de Johnson va causar reaccions contradictòries entre els ‘tories’. Alguns, com Christopher Chope va descriure la disculpa del ‘premier’ com a «sincera», mentre que un altre, en condició d’anonimat i citat per la BBC, va assenyalar que «no ha estat suficient». Les veus que demanen la dimissió de Johnson no paren de créixer, també des de les files conservadores. És el cas del líder dels conservadors escocesos, Douglas Ross, que considera que la posició del ‘premier’ «ja no és sostenible».