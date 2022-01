El 59,5% dels catalans considera que la prioritat del Govern de la Generalitat ha de ser la gestió dels serveis públics, mentre que només el 37,5% valora que ha de ser la resolució del conflicte català, segons la darrera enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, que va ser presentat ahir.

Aquests resultats consoliden el canvi de tendència que va començar l’any passat arran de la pandèmia, ja que el 2019 hi havia més enquestats que creien que la prioritat havia de ser la resolució del conflicte.

Destaca que si es desgranen els resultats d’aquesta pregunta segons l’electorat de cada partit, només els votants de Junts opten perquè la prioritat sigui resoldre el conflicte, mentre que els votants de la resta de partits creu que ha de ser la gestió dels serveis públics.

L’enquesta, presentada en roda de premsa telemàtica pel director del CEO, Jordi Muñoz, s’ha elaborat amb una mostra de 1.500 persones entre el 25 de novembre i el 15 de desembre -en l’inici de la sisena ona de la pandèmia del coronavirus i poc abans de l’aprovació dels Pressupostos tant catalans com estatals-, i compta amb un marge d’error de 2,53.

D’altra banda, els catalans suspenen al Govern de Catalunya amb un 4,85 de nota mitjana i al Govern central amb un 4,41. L’estudi mostra que, malgrat que la nota mitjana obtinguda pel Govern és de 4,85, el 62,5% dels enquestats aproven la gestió de l’Executiu i el 37% el suspenen, el 0,4% no ho sap i el 0,1% no contesta. Si es compara amb la valoració obtinguda pel Govern en altres anys, es manté estable, ja que en 2020 va ser de 4,78 i en 2019 de 4,46, i Muñoz va apuntar que la «lleugera tendència a l’alça» que s’observa entra dins del marge d’error de l’enquesta.

Segons l’electorat de cada partit, destaca que respecte a l’any passat s’han invertit les valoracions entre els votants d’ERC i Junts, que ara puntuen l’Executiu amb un 5,85 i un 5,28 respectivament: el 2020 els del partit de Carles Puigdemont valoraven millor al Govern que els d’ERC, i ara ocorre el contrari, cosa que el director del CEO atribueix al canvi a la Presidència de la Generalitat que ara presideixen els republicans. També és remarcable l’augment en la valoració que fan els votants dels comuns, que en un any ha passat de 4,37 a 5,25, fet que, segons Muñoz, es pot deure a l’acord de Pressupostos amb el Govern, mentre que també puja la valoració entre l’electorat socialista -d’un 4,01 de nota mitjana a un 4,61-, i entre els ‘cupaires’ descendeix lleugerament -d’un 4,34 a un 4,25-.

Valoració per sectors

El CEO pregunta sobre si els enquestats consideren que el Govern sap resoldre els problemes o no, i el 52,1% creu que no, el 43,7% que sí però que necessita temps, i el 2,1% que ja ho està fent, unes xifres similars a les de l’any passat encara que augmenta uns 7 punts els que creuen que l’Executiu sap resoldre els problemes però necessita temps i baixa 6 punts els que neguen que sàpiguen com fer-ho.

Així mateix, el CEO concreta la valoració de l’actuació de la Generalitat en diferents àmbits: el sector millor valorat és el de la promoció de la igualtat de gènere i la lluita contra les discriminacions amb un 6,32, seguit per la cultura amb un 6,08 i l’ensenyament públic amb un 6, mentre que la gestió en habitatge és el pitjor valorat amb un 4,26, i al costat de la lluita contra l’atur (4,39) i l’administració de la justícia (4,71) són els únics àmbits en els quals suspèn.

Govern central

En la valoració del Govern central, malgrat que la nota mitjana és de 4,41, el 54,4% l’aprova, el 45,3% el suspèn, el 0,2% no ho sap i el 0,1% no contesta. Igual que succeeix amb l’Executiu català, la valoració es manté estable respecte als últims anys, i segons els votants de cada partit, les millors valoracions i els únics que aproven al Govern de Pedro Sánchez són l’electorat socialista (5,82) i el dels comuns (5,67), mentre que la tercera millor puntuació és dels votants d’ERC (4,54).