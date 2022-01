Cadena perpètua per crims de lesa humanitat. És la històrica sentència anunciada ahir per l’Audiència Superior Provincial de Coblenza contra Anwar Raslan, exagent dels serveis secrets del règim sirià de Bashar al-Assad. El tribunal alemany dona per provat que el ciutadà sirià de 58 anys va ser responsable d’assassinat, tortura, detenció il·legal amb agreujant, violació, abús sexual i maltractaments de detinguts. Els jutges consideren que Raslan va cometre aquests crims contra 71 persones entre el 2011 i el 2012 en les primeres fases de la guerra civil desencadenada al país àrab.

Segons la sentència, l’exagent sirià dirigia aquells dies els interrogatoris al centre de detenció d’Al-Khatib. Des d’aquesta funció, va ser el responsable de la tortura d’almenys 4.000 persones detingudes a la presó. La gravetat de les acusacions incloses a la querella va portar la fiscalia a demanar cadena perpètua per a l’acusat, la defensa del qual l’havia declarat «innocent» i va demanar per a ell l’absolució. És la primera decisió contra un alt funcionari del règim d’Al-Assad. La sentència suposa la fi d’un procés iniciat l’abril de l’any passat. Els jutges han basat el dictamen en les declaracions de més de 80 testimonis en un procés dut a terme sobre el principi de justícia universal assumit per l’ordenament jurídic alemany fa dues dècades.