El 3,2% dels treballadors assalariats de les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès estan de baixa tal com també ho estan l’1,9% dels treballadors autònoms segons dades facilitades per la patronal Pimec. Es tracta d’unes xifres de les quals, tot i no haver-hi unes dades comparables, tant des de la mateixa patronal, com de sindicats i també des del sector mèdic assenyalen que s’han disparat en els darrers dies i ho atribueixen a l’expansió de la variant òmicron.

El president de Pimec a la Catalunya Central, Esteve Pintó, destaca que l’afectació és general, però que hi ha sectors que requereixen molta presència física i en els quals el teletreball no sempre és possible, com poden ser el comerç i la indústria, en els quals les conseqüències poden ser majors. Tot i això, Pintó posa de manifest que hi ha altres sectors que també estan molt afectats per l’expansió de la covid, com poden ser l’hospitalari i l’assistencial.

Precisament, el secretari d’acció sindical de CCOO a la Catalunya Central, Lluís-Vidal Sixto, remarca que la causística, en el sector industrial, és que en relativament poc espai hi treballen moltes persones, mentre que en el comercial, tot i que hi pot haver menys treballadors, als establiments hi ha una alta rotació de clients. Tot i això, Sixto remarca que, a part d’aquests sectors amb les seves pròpies causístiques, l’afectació és general i també es veuen afectats altres àmbits, com l’educatiu, on els mestres i professors tenen un contacte constant amb infants i joves, molts dels quals encara no han completat la pauta de vacunació i que poden ser portadors i transmissors del virus.

Pintó també mostra la seva preocupació pels efectes en la productivitat, en un moment en el qual s’havia reprès el creixement econòmic que havia quedat interromput precisament per la irrupció de la covid. En aquest sentit remarca que, per una banda, les baixes dels treballadors afecten de forma directa la producció de les empreses, amb tots els inconvenients que això suposa.

Per altra banda, també els comporta un increment de costos derivat de la gestió de tots els temes administratius relacionats amb les baixes laborals.

En aquest sentit, Pintó lamenta que «les decisions per combatre el virus comporten una càrrega burocràtica» i per aquest motiu reclama que les decisions que es prenguin es portin abans a espais de diàleg.

De fet, pel que fa als canvis introduïts aquesta setmana en la gestió de les baixes per covid, Pintó insisteix que cal que les decisions es debatin i hi hagi més consens, i coincideix amb Sixto en assenyalar que això permetrà una descongestió dels centres d’atenció primària. De fet, Pintó assegura que s’havien trobat casos en els quals hi havia gent que ha superat la covid però que per la congestió de la sanitat tenia problemes per aconseguir l’alta, mentre que Sixto recorda també que aquest mecanisme ja existia per a determinades patologies en el qual el treballador es podia recuperar en tres o quatre dies.

Tot i això, remarca que en el cas que un treballador continuï tenint símptomes i sigui positiu per covid, no hi ha cap impediment legal perquè s’allargui la baixa, i acaba assegurant que és una mesura, ara també adoptada pels contagiats per covid, «perfeccionable però positiva». Pel que fa a l’evolució futura, Sixto creu que en les properes setmanes, i fins i tot durant un parell de mesos, la situació serà semblant a l’actual o hi haurà un descens molt petit.