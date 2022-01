El Govern britànic va confirmar ahir que s’ha disculpat formalment davant Elisabet II per dues festes que es van celebrar a la seva seu de Downing Street la vigília del funeral el 17 d’abril del príncep Felip, que la sobirana va seguir asseguda sola i amb mascareta en compliment de les restriccions vigents.

Un portaveu del despatx i residència oficials del primer ministre, Boris Johnson, va dir als mitjans que les festes en un moment de dol nacional havien estat «lamentables» i va confirmar que representants de l’Executiu han demanat perdó per telèfon al Palau de Buckingham.

Preguntat per què no va ser el mateix líder conservador qui es va disculpar en persona, la font va dir: «El primer ministre ja va dir que va haver-hi males decisions i que és correcte que la gent es disculpi, com ell ja va fer aquesta setmana» en relació amb una festa a la qual va assistir el 20 de maig de 2020, durant el primer confinament.