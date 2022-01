El Departament d’Educació de la Generalitat va nomenar ahir un total de 29 professors que s’incorporaran dilluns a les aules de la Catalunya Central per cobrir les baixes mèdiques. Al llarg de tota la setmana, el departament ha nomenat un total de 246 docents per suplir els mestres i professors que estan de baixa. Al conjunt de Catalunya, ahir es van nomenar un total de 396 docents, xifra que fa que el global de la setmana s’acabi tancant amb 3.173 nomenaments per cobrir les baixes laborals.

D’altra banda, el Departament d’Educació va declarar ahir 11.747 positius més acumulats aquest curs i ara el total arriba als 156.867. D’aquests positius, 130.867 són d’alumnes, 10.581 més que fa 24 hores; 25.936 són casos de docents i personal d’administració i serveis (+1.163) i 64 de personal extern (+3). En paral·lel, es registren onze grups escolars confinats d’uns 72.000 totals, nou més que fa 24 hores, i 59.317 persones en quarantena (+5.916). D’aquestes, 52.632 són alumnes (+6.427), 6.663 docents o personal d’administració i serveis (-520) i 22 personal extern (+9). Cal tenir en compte, però, que ara només es confinen els contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l’aula amb covid.