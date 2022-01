Estats Units va acusar ahir Rússia d’orquestrar una operació per crear un pretext amb la finalitat d’envair o entrar a Ucraïna, després d’una intensa setmana de contactes diplomàtics a Europa amb Moscou, que han tingut escassos resultats.

Tant des de la Casa Blanca com des del Pentàgon, el Govern estatunidenc va afirmar que Rússia ha posicionat un grup d’operatius per dur a terme el que en l’argot militar dels EUA es denomina «una operació de bandera falsa» en l’est d’Ucraïna.

El portaveu del Departament de Defensa, John Kirby, va explicar en una roda de premsa que es tractaria d’una operació «dissenyada perquè sembli un atac contra ells (els russos) o la seva gent, o gent que parla rus a Ucraïna, com una excusa per a entrar» en sòl ucraïnès. La secretària de Premsa de la Casa Blanca, Jen Psaki, va assegurar, per part seva, que aquests operatius russos estan entrenats en guerrilla urbana i en l’ús d’explosius «per dur a terme actes de sabotatge contra les pròpies forces russes», que justifiquin aquesta intervenció. D’acord amb el Pentàgon, aquestes operatives «sovint són híbrids» i serien una mescla d’individus composta per agents d’intel·ligència i de seguretat i fins i tot soldats. Kirby va apuntar que els EUA disposa d’indicis que «actors d’influència russa» han començat difondre provocacions falses per part d’Ucraïna, tant en mitjans estatals com en xarxes socials per inventar un pretext per a una incursió. Segons la Casa Blanca, Moscou pretén crear la «narrativa» que hi ha una deterioració dels drets humans a Ucraïna i poder així «justificar la intervenció russa». Aquestes acusacions coincideixen amb les denúncies fetes ahir per Ucraïna sobre un ciberatac a 70 pàgines web, diverses d’elles governamentals.