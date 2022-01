Encarna Sànchez explica que una gran part de la jornada es dedica a la tramitació de les baixes i també a l’atenció des pacients que tenen covid.

Quina part de la jornada dediquen els professionals mèdics a la gestió de les baixes?

Aquesta setmana, en funció del dia, ha estat entre el 80 i el 90% de l’agenda assistencial que tenim.

Quant temps dediquen a gestionar una sola baixa?

Si està tot ben entrat al sistema, amb el diagnòstic fet, les dades de l’empresa ben introduïdes i la resta de coses que no són estrictament la baixa són correctes, és relativament ràpid, entre tres i quatre minuts. Si no, es necessita més temps.

Des d’aquesta setmana es va posar en marxa el sistema d’altes automàtiques en set dies per covid. Ho estan notant?

Encara no perquè, amb el canvi, el sistema es va col·lapsar i no va començar a funcionar fins dijous al migdia.

I creu que els ajudarà a descongestionar el sistema?

Crec que sí perquè la gran majoria són òmicron, que és més semblant a un refredat, i en la majoria de baixes ens estalviarem aquest pas de l’alta. És un estalvi per a nosaltres però també per a l’usuari, que si es troba bé, s’estalvia un tràmit. I qui es troba malament, contacta amb nosaltres.

En molts casos la comunicació del positiu es fa per telèfon. Se senten còmodes donant una baixa sense ni haver pogut, en alguns casos, parlar ni veure el pacient?

Ens genera una gran incomoditat perquè una baixa és un acte mèdic i en donem fe, diem que és positiu per covid i fem una baixa. No és que dubtem de la paraula de l’usuari, és una forma de treballar i no ens hi sentim còmodes.