La ministra d’Igualtat, Irene Montero, i la consellera de Feminismes, Tània Verge, van acordar seguir treballant per avançar «al màxim» en les polítiques de la seva agenda feminista compartida, a les quals els dos executius han volgut dedicar un paper prominent.

Montero i Verge es van reunir al Palau de la Generalitat, on la ministra també va poder saludar el president, Pere Aragonès, per posar en comú les seves agendes polítiques, una trobada en el qual hi ha hagut «sintonia» i en el qual van tenir especial protagonisme dues qüestions: la garantia dels drets sexuals i reproductius i l’erradicació de la violència institucional.

Segons el comunicat remès al final de la trobada, després del qual no hi va haver atenció a periodistes, Verge va destacar que «malgrat els avanços realitzats en la igualtat de gènere, és necessari aprofundir en la garantia dels drets existents i en la conquesta de nous». «Impulsem polítiques feministes desacomplexades, interseccionals, transinclusives i antiracistes», ha afegit la consellera d’Igualtat i Feminismes.

Per la seva banda, la ministra Irene Montero va remarcar que seguiran treballant amb l’agenda feminista de treball compartit, que espera «consolidar i aprofundir al llarg de 2022 a través de la col·laboració constant, la cooperació institucional i el treball conjunt». «Caminem juntes en la lluita pels drets de les dones a Catalunya i Espanya, contra les violències masclistes, pels drets LGBTI i amb el Pla corresponsable», va dir.

Verge va afirmar el seu «interès a avançar al màxim a poder desplegar totes les polítiques feministes que permetin una transformació real per a la igualtat i la garantia de drets».

En la trobada també s’hi han abordat l’Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, les estratègies per a l’erradicació de la violència institucional i les polítiques que garanteixen els drets de les persones LGBTI, com la futura llei trans catalana i la propera llei antiracista.