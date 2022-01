El Departament de Salut ha declarat 30.833 nous casos de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA en les últimes hores, i el total des de l'inici de la pandèmia és de 1.606.155. En paral·lel, la pressió als hospitals baixa amb 119 ingressats menys (2.405) i 5 crítics menys a l'UCI (510). El risc de rebrot continua disparat i s'enfila 316 punts superant els 5.000 (5.015), mentre que l'Rt creix quatre centèsimes fis a l'1,19. No s'ha notificat cap mort i la xifra total es manté en 25.002 defuncions per la pandèmia. El 27,97% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.187,62 a 4.304,16 i a set dies ho fa de 2.275,21 a 2.323,60. Aquest divendres els CAP van atendre 76.011 visites.