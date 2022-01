Les dades dels caps de setmana no són un bon indicador per veure l’evolució del coronavirus, ja que es fan menys proves, es donen menys altes i no es recullen tots els balanços, per això, fins a la setmana que ve no es podrà saber si s’ha arribat o no al màxim que esperen els experts en Catalunya.

De fet, el preveien precisament per a aquest cap de setmana. A l’espera de les anàlisis dels pròxims dies, el que sí que indica el balanç diari que ofereix Salut és que els contagis setmanals continuen batent rècords des de l’inici de la pandèmia, malgrat que els seus efectes són infinitament menors, i que tots els indicadors continuen pujant. Respecte a hospitalitzacions, aquest diumenge hi ha 2.503 persones ingressades en els centres sanitaris catalans, contra les 2.405 comunicades ahir, mentre que el nombre de malalts atesos a les ucis també puja, en són 516, sis més. Després de superar-se divendres els 25.000 morts oficials per covid des de l’inici de la pandèmia, i no comunicar-se ahir cap mort, avui la xifra puja a 25.047. Xifres disparades Així mateix, continua disparat el risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, que divendres ja va superar el llindar dels 5.000 punts. Avui està a 5.253, un nou rècord de la pandèmia, mentre que la velocitat de propagació de la malaltia (Rt) ha pujat una altra vegada lleugerament d’1,19 punts a 1,22, per la qual cosa cada 100 infectats contagien una mitjana de 122 persones. Un altre rècord és el nombre de contagis setmanals, gairebé 186.000, dels quals 22.078 s’han notificat en les últimes hores (una xifra menor, però recordem que els caps de setmana es fan menys proves i no transcendeixen totes). La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) passa de 2.323 a 2.365, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) 4.304 a 4.399. La positivitat –el percentatge de resultats positius en proves PCR i test d’antígens– és del 27,09%, molt lluny del 5% que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar que una pandèmia està sota control.