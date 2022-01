El Departament d’Educació ha declarat 12.169 positius més acumulats aquest curs i el total arriba als 169.036. D’aquests, 141.921 són d’alumnes, 11.054 més que fa 24 hores; 27.046 de docents i personal d’administració i serveis (+1.110) i 69 de personal extern (+5). En paral·lel, es registren 12 grups escolars confinats d’uns 72.000 totals, un més que fa 24 hores, i 63.557 persones en quarantena (+4.240). D’aquestes, 57.017 són alumnes (+4.394), 6.512 docents o personal d’administració i serveis (-151) i 28 personal extern (+6). Cal tenir en compte però que ara només es confinen el contactes estrets a partir de 5 positius o el 20% de l’aula amb covid.

En els darrers 10 dies s’han registrat 65.848 positius per covid-19, dels quals 57.326 d’alumnes, 8.501 de docents i personal d’administració i serveis i 21 de personal extern. Actualment, no hi ha cap centre tancat completament. D’altra banda, hi ha 12 centres amb grups confinats, el 0,23% d’un total de 5.108 centres.