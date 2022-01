Pequín ha confirmat avui el seu primer cas local de la variant òmicron del coronavirus a menys de tres setmanes perquè comencin els Jocs Olímpics d’Hivern a la capital xinesa, esdeveniment que les autoritats intenten protegir sigui com sigui mitjançant la seva estratègia de «tolerància zero» contra la covid.

El positiu detectat ahir no va mantenir contacte amb cap altre cas confirmat fins ara i tampoc no havia sortit de la ciutat els últims 14 dies. Una informació que recull la premsa local.

Després de detectar aquest cas positiu, les autoritats van confinar un edifici residencial al districte de Haidian, a l’oest de la ciutat xinesa.

El contagi es produeix a poc més de dues setmanes perquè comencin els Jocs Olímpics d’Hivern del 2022, el proper 4 de febrer, sota estrictes mesures de prevenció, ja que els atletes i treballadors vinguts de l’estranger romandran en una «bombolla». Això vol dir que estaran aïllats de la resta de la població local durant tota la seva estada en els Jocs.

Funcionaris xinesos han assegurat que la Xina s’enfronta a «un gran desafiament» atès que també falten dues setmanes perquè se celebri l’Any Nou xinès i han demanat que no s’hi viatgi si no és «estrictament necessari» per eludir els desplaçaments massius típics d’aquestes dates.