El 54,1 % de la població de les comarques centrals de més de 30 anys, o sigui les persones que per edat ja es poden vacunar amb la dosi de record contra la covid-19, ja l’han rebuda. És una xifra lleugerament inferior a la mitjana catalana, on ahir hi havia el 55,2 % dels majors de 30 anys vacunats amb la dosi de reforç.

Es tracta de persones que ja han rebut les tres dosis de la vacuna o bé només dues en el cas que la primera fos de Janssen o la persona s’hagués contagiat de covid. Tot just divendres, el Departament de Salut va obrir la vacunació de record a les persones d’entre 30 i 39 anys, i això fa preveure que el ritme de vacunacions es vagi accelerant. Entre divendres i ahir va augmentar al voltant d’un punt percentual en el conjunt de les comarques centrals.

Moianès, Berguedà i Bages són, per aquest ordre, les tres comarques de la regió central amb un percentatge de vacunats amb la dosi de record més elevat (amb més del 55 % dels majors de 30 anys), i també són les més ben posicionades del territori si tenim en compte el total de persones (majors i menors de 30 anys) que ja l’han rebuda (vegeu la informació de les taules). I és que, si bé per a la població general aquesta tercera dosi només és oberta a majors de 30 anys, també ho és, entre altres, per a persones d’edats inferiors institucionalitzades, de l’àmbit sanitari o sociosanitari, i dependents. En aquest cas, el percentatge de població vacunada a Catalunya baixa fins al 35,6 %, i a la regió central hi ha diferències notables entre comarques. El Berguedà, amb el 41,5 % (15.223 vacunes); el Moianès, amb el 38,4 % (4.579 vacunes); i el Bages, amb el 36,7 % (60.590 vacunes), estan per sobre d’aquesta mitjana, mentre que a l’Alt Urgell (amb 6.202 vacunes), el Solsonès (4.255), l’Anoia (39.393) i la Cerdanya (5.675), el percentatge de vacunats amb la dosi de record respecte del total de la població oscil·la entre el 34,1 % i el 35,5 %, encara lluny del 50 % que ahir es va assolir a la Terra Alta.

En tot cas, la població de més de 80 anys és, amb escreix, la més vacunada, amb taxes superiors al 80 % a tot el territori tret del Solsonès, que pràcticament hi arriba, amb el 79,5 %.

La pauta completa, a ritme lent

Pel que fa a la vacunació per assolir la pauta completa amb les dues primeres dosis (o amb una en cas de Janssen), que ja és oberta al conjunt de la població major de 5 anys, creix a un ritme molt més lent, i tot just voreja el 75% a la regió central. Totes les comarques tenen percentatges inferiors a la mitjana de Catalunya (del 77,2 %), on hi ha un total de 6.136.035 vacunes administrades fins ahir.

El Berguedà torna a ser la comarca més ben posicionada, amb 30.716 vacunes (el 77%), seguida del Bages amb 138.667 vacunes (75,6 %), l’Anoia (93.734 vacunes i el 75,5 %), el Moianès (10.369 vacunes i el 75 %), el Solsonès (10.089 vacunes i el 74,6 %), la Cerdanya (13.751 vacunes i el 74,5%), i l’Alt Urgell, que amb 72,4% de vacunats amb pauta completa (14.484 vaccins) és la penúltima en el rànquing català, només per sobre de l’Alt Empordà.

La situació de l’Alt Urgell contrasta amb les dades de fa mig any, quan era una de les comarques que tenia un percentatge de vacunació completa més elevat. Amb dades del 5 de juliol (quan tot just s’acabava d’obrir l’administració de la primera dosi a la franja de 16 a 29 anys), l’Alt Urgell era la comarca de la regió central amb un percentatge més elevat de vacunació amb les dues dosis (el 44 % del total de la població), mentre que la majoria encara no arribaven al 40%. Des d’aleshores la xifra ha anat creixent, però ja fa setmanes que ho fa a un ritme molt lent, fins al punt que a hores d’ara els increments són al voltant d’una dècima percentual diària de mitjana.

En canvi, on sí que es nota l’acceleració és amb la dosi de record, que en un mes pràcticament ha doblat el nombre de vacunats en paral·lel a la progressiva obertura de noves franges. Just abans de Nadal, el percentatge de vacunats amb dosis de reforç a les comarques centrals oscil·lava entre el 18% del Solsonès i el 24,5 % del Berguedà, mentre que les xifres actuals s’aproximen al 40 % ( i en el cas del Berguedà s’enfilen fins al 41,5 %)

Per franges d’edat, els majors de 70 anys superen en tots els casos el 90 % de població vacunada amb la pauta completa, i en general aquest percentatge es manté per sobre del 80 % pel que fa als col·lectius d’entre 40 i 69 anys. L’Alt Urgell és, novament, la comarca amb el percentatge més baix, però s’hi acosta molt.

A partir d’aquí, els percentatges són lleugerament inferiors, i en totes les comarques centrals es dona la circumstància que hi ha més població vacunada amb la pauta completa en la franja d’entre 20 i 29 anys que entre el col·lectiu d’entre 30 i 39 anys. A l’Alt Urgell, fins i tot hi ha un empat percentual al 68,8 % de vacunats amb pauta completa entre la població de 30 a 39 anys i la que en té entre 12 i 19.

El 6,7 % no s’ha vacunat

El nombre d’indecisos a vacunar-se contra la covid-19 s’ha anat reduint lleugerament en l’últim mes, i en aquest moment hi ha al voltant de 3,2 milions de ciutadans a tot l’Estat espanyol que encara no ha rebut cap dosi, la qual cosa suposa el 6,7 % del total de la població. Són dades que va donar a conèixer ahir el Ministeri de Sanitat. Tanmateix, i malgrat aquesta reducció progressiva, en aquest mateix informe es constata l’existència de pautes incompletes, i al voltant de 828.000 ciutadans encara tenen només la primera dosi, el que suposa el 5,2 % dels vacunats.

De tota manera, l’avenç de la variant òmicron està empenyent algunes persones a vacunar-se , i es calcula que, en l’últim mes, aquesta circumstància hauria arrossegat més de 386.000 persones a tot l’estat a iniciar el procés de vacunació amb la doble dosis, mentre que fins aleshores aquesta bossa d’indecisos pràcticament no havia variat i es mantenia al voltant dels 3,6 milions de persones a tot l’estat. Des del 15 de desembre, i ja amb l’escenari d’expansió de l’òmicron, i coincidint amb l’inici de la campanya de vacunació infantil, s’han inoculat més de 4,5 milions de vacunes contra el coronavirus en el conjunt de l’estat. D’aquest total, poc més d’1,3 milions han estat dosis pediàtriques, i com que la segona dosi s’administra al cap de 8 setmanes, serà a mitjan febrer quan hi comenci a haver els primers nens amb la pauta completa, si bé la immunitat es considera que s’assoleix 14 dies després.

Durant aquest temps també s’han administrat dosis de reforç (en el cas de Catalunya ja a majors de 30 anys), i part de la resta de dosis subministrades des del 15 de desembre s’han destinat a cobrir la població que fins aleshores no s’havia sumat a la vacunació, ja sigui amb primeres dosis o per completar la pauta, de manera que en un mes s’ha baixat de 3,5 milions a 3,2 el nombre de ciutadans indecisos que han decidit inocular-se la primera dosi.