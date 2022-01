El Departament de Salut va declarar ahir 30.833 casos nous de covid-19 a Catalunya confirmats per PCR o TA, i el total des de l’inici de la pandèmia s’eleva a 1.606.155. En paral·lel, la pressió als hospitals va baixar amb 119 ingressats menys (ara n’hi ha 2.405) i 5 crítics menys a l’UCI (hi ha 510 persones). En canvi, el risc de rebrot continua disparat i ahir es va enfilar 316 punts i va superar els 5.000 (5.015), mentre que la velocitat de propagació (Rt) va créixer quatre centèsimes fins a l’1,19, i la incidència acumulada a 14 dies va pujar de 4.187,62 a 4.304,16, mentre que l’acumulada a set dies ho va fer de 2.275 a 2.323.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, que incorporen també els TAR d’autodiagnòstic domiciliari registrat pels CAP i les farmàcies, en l’últim període se n’han notificat 181.124, un nombre superior a l’interval anterior, quan se’n van declarar 154.384. La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 36,69 anys. Durant l’última setmana analitzada (del 5 a l’11 de gener), s’han fet 201.721 PCR i 308.252 tests d’antígens, dels quals el 27,97% han donat positiu.

En el càlcul de la positivitat, Salut no hi compta els TAR d’autodiagnòstic, ja que majoritàriament es registren només quan són positius i no quan són negatius. Ara bé, aquests positius sí que sumen com a casos i com a proves fetes. Des de l’inici de la pandèmia s’han detectat 1.689.712 casos, dels quals 1.606.155 per PCR/TA.

Pel que fa a les morts per covid, ahir no se’n va declarar cap, i la xifra total és de 25.002 des de l’inici de la pandèmia. En l’interval que va del 5 a l’11 de gener s’han declarat 179 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 193. Pel que fa als ingressos, en l’últim interval han estat 2.342 persones, mentre que la setmana del 29 de desembre al 4 de gener n’hi havia 1.889.

Entre les persones que viuen en residències de la gent gran, Salut informava ahir de 40.643 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 453 més comunicats ahir. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 44.631. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.375 persones, cap més en les últimes hores.