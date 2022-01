El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va demanar que no es «responsabilitzi» el partit del «fracàs» de la taula de diàleg. «JxCat des de fa mesos que anuncia que no tindria recorregut», va dir Sànchez davant el Consell Nacional de la formació. «Era una realitat anunciada», va afegir. En aquesta línia, va assegurar que la «responsabilitat» que no hi hagi «marge d’acord» és «única i exclusivament» del Govern espanyol. «Ni tan sols els que ens parlen d’una agenda del retrobament són capaços de comprometre’s», va criticar Sánchez. Així mateix, va assegurar que la «solució» al conflicte polític implica el retorn de Carles Puigdemont i va instar els partits independentistes a «construir alternatives» a la taula de diàleg.

El secretari general de JxCat va considerar que cal trobar «noves alternatives» al diàleg amb l’Estat espanyol. Sànchez no va concretar en què consistirien, però va assegurar que és un debat que s’ha d’abordar «amb molta cura» i «discreció» amb la resta de partits independentistes.

Sànchez també va apostar per «avaluar» els acords que va signar el partit amb ERC per tal de facilitar la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat. «Mantenim la mà estesa perquè sabem que és l’única via possible en el conjunt de l’independentisme per refer les confiances», va apuntar el secretari general. Així, malgrat les desavinences de la «majoria independentista» en negociacions com la dels pressupostos, va assegurar que en altres aspectes «encara hi ha recorregut».

El secretari general de JxCat també es va referir a l’absència del partit de la taula de diàleg. «No combregarem amb rodes de molí, no acceptarem a qualsevol preu aparences d’allò que sabem que el Govern de l’Estat no vol materialitzar», va dir. En aquest sentit, va assegurar que el partit no veu «cap senyal» que indiqui que el Govern de l’Estat estigui «disposat» a «acceptar el repte de les urnes».

Després de tot, va insistir que la «solució» al conflicte polític implica tenir en compte Carles Puigdemont i fer un referèndum pactat amb l’Estat, que és «l’únic que podrà substituir el mandat de l’1 d’octubre».

Reglament de primàries

El partit va aprovar ahir amb un 85% dels vots a favor el reglament de primàries per a les eleccions municipals del 2023. El document aprovat estableix que no caldrà ser afiliat de JxCat per presentar-se a les eleccions internes de la formació, on es triaran els caps de llista per a les municipals del pròxim any. Així, s’obre la porta que alcaldes d’altres formacions que vulguin encapçalar la candidatura de JxCat puguin fer-ho. Ara bé, ho hauran de comunicar abans del pròxim 28 de febrer.

«Tenim un compromís inequívoc d’incorporar el màxim d’ajuntaments al nostre projecte», va dir el secretari general del partit. La fórmula que ha aprovat el Consell Nacional permet, a la pràctica, que alcaldes que es van presentar sota el paraigua de JxCat a les eleccions de l’any 2019, però que no són afiliats al nou partit –perquè són militants del PDeCat, per exemple– optin a repetir si s’integren a la formació presidida per Carles Puigdemont.

Malgrat tot, Sànchez va reiterar que el nou reglament «no està pensat exclusivament per persones d’una determinada formació», referint-se al PDeCat. «Tenim molt clar que volem sumar i treballar», va afegir. Així mateix, va recalcar que més enllà del març no permetran «excepcions» i qui vulgui formar part de les llistes de JxCat ho ha de comunicar abans d’aquesta data.

Record per a Jordi Cuixart

Sànchez va aprofitar el Consell Nacional per tenir unes paraules d’agraïment per al fins ara president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, de qui ha destacat la «fortalesa» i «determinació».