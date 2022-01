Àustria tira endavant els seus plans per fer obligatòria la vacunació contra la covid-19, i si la proposta de l’executiu finalment prospera, s’estendrà a tots els residents al país majors de 18 anys, amb algunes excepcions, segons va anunciar ahir el ministre d’Afers Socials, Salut i Consum, Wolfgang Mueckstein.

Per al ministre, malgrat que es puguin generar «crítiques», la vacunació obligatòria «contribueix que la convivència funcioni» i a deixar enrere la pandèmia. El pla de l’executiu s’ha d’aprovar al Parlament dijous, i inclou un procés per fases que entraria en vigor a principis de febrer.

En la primera, les autoritats informaran cada família i les instaran a vacunar-se. A mitjan març, la policia podrà establir multes de 600 euros si no es pot presentar per escrit la prova de vacunació. En l’última fase, s’enviaran avisos amb cites per vacunar a qui encara no ho hagi fet, i si no compleixen podrien ser multats amb fins a 3.600 euros.