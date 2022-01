El president del PP, Pablo Casado, ha criticat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per acusar-lo de practicar una oposició negacionista. «Això ens ho diu Sánchez, el del ‘no és no’. El que negava la pandèmia i la crisi econòmica, el que deia que no pactaria amb Podem i tampoc amb Bildu, i el que desmentia un indult als independentistes. Això sí que és genial i surrealista», va carregar Casado ahir diumenge en la cloenda del 14è Congrés del PP de Castella i Lleó. El líder del PP va defensar que els populars són el partit del «sí» i va posar sobre la taula les ofertes al PSOE per un pacte educatiu, per la immigració, per les pensions, per la llei de pandèmies o per la reconstrucció dels fons europeus.

«Diem sí a la Constitució, a la transició, al consens, a la independència judicial. Diem sí a les forces i cossos de seguretat, que necessiten una llei per protegir-los, a acabar amb la burocràcia i sí a acabar amb el malbaratament. Sí a reduir el preu de la llum i a combatre la inflació a Espanya, que és la més alta d’Europa», va enumerar Casado. «I Sánchez ens diu que nosaltres som els negacionistes. Ja no el creuen ni dins el seu partit», va etzibar el president del PP, que tampoc va desaprofitar l’ocasió per insistir en el cessament del ministre de Consum, Alberto Garzón, per les seves declaracions sobre les macrogranges. «Ha quedat clar que Sánchez no el cessarà, però tinc els meus dubtes que els del partit de Garzón no el despatxin a ell», va reflexionar en veu alta el president del PP.