La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha cridat a utilitzar com un «bumerang contra l’Estat» el judici per no respondre a Vox a la vista de l’1-O.

Ho va dir en un acte organitzat pel grup de suport a Reguant, «Ferma contra el Feixisme», celebrat al barri de la diputada, a Sant Antoni. Reguant va agrair a aquest col·lectiu que s’hagin organitzat per «utilitzar de punta de llança un procés judicial que exemplifica què és la justícia a l’Estat espanyol i com l’extrema dreta utilitza totes les eines que l’Estat li ha posat a l’abast per tenir més presència arreu». «La desobediència és la millor eina per plantar cara als poders que ens volen als marges», va defensar la diputada.

Entre els assistents a l’acte hi havia els diputats de la CUP-NCG al Parlament Carles Riera, Dolors Sabater i Pau Juvillà, i la diputada al Congrés Mireia Vehí.

També hi havia la diputada Montserrat Vinyets, que va augurar que la justícia «s’inventarà argúcies legals per apartar Reguant del seu escó». També va destacar que Reguant «no va dir només que no declararia a preguntes de Vox, sinó que també va dir que volia declarar en català».

Reguant va explicar que la decisió de no respondre les preguntes de Vox a la vista de l’1-O va ser presa de manera «col·lectiva», tant per ella com per l’exdiputat de la CUP Antonio Baños.

«Vam considerar que el que podia ajudar més a fer fort el moviment antifeixista era denunciar la connivència del poder judicial amb l’extrema dreta», va argumentar. I a «denunciar com la transició mai ha depurat els fonaments de l’Estat i que la presència de l’extrema dreta feia dir de manera clara que era impossible que hi hagués justícia en aquest judici».