Sis dones, reconegudes com a «laiques en missió pastoral», fan «substitucions» davant l’absència de sacerdots ordenats suficients per donar servei religiós a tots els pobles de Catalunya i dirigeixen celebracions litúrgiques amb comunions prèviament beneïdes perquè ningú es pugui quedar sense missa. Elles són Concepció, Rosa Maria, Núria, Montserrat, Rosa i Lola, que tenen el reconeixement de l’arquebisbat de Tarragona, el qual els ha facilitat dur a terme la tasca i en destaca la vàlua i l’oportunitat que representen per «fer més visible el treball de la dona a l’Església».

Comparteixen responsabilitats amb els escassos sacerdots que ofereixen servei als arxiprestats del Penedès, Urgell-Garrigues, Tarragona-Llevant, Priorat i Baix Camp, alguns geogràficament a Lleida, encara que pertanyents a l’arquebisbat de Tarragona. Va ser la falta de rectors la que va portar a descobrir el carisma de les laiques dins de l’Església.