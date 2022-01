El cap d’epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, creu que la població més vulnerable «probablement» s’haurà de vacunar anualment contra la covid-19. Així ho va apuntar ahir, i va explicar que aquest «reforç anual» probablement aniria combinat amb una injecció contra la grip, mentre que per a la població general aquesta opció «no seria necessària».

D’altra banda, Trilla va demanar «prudència» a l’hora de relaxar les restriccions perquè les xifres de contagis encara són «de magnituds esfereïdores», encara que proporcionalment hi hagi molts menys casos greus.

Ahir, Salut va declarar 22.081 casos nous de covid-19 a Catalunya i es van notificar 45 morts. També va tornar a créixer la pressió hospitalària amb 98 ingressats més i 6 crítics més a l’UCI, mentre el risc de rebrot s’enfilava als 5.253 punts i l’Rt a 1,22.

Aquestes dades denoten que, «de moment, seguim en plena pandèmia», i no en una situació normalitzada, o «d’endèmia», en què la covid-19 es pugui considerar com una grip o un refredat, va dir Trilla, i sosté que parlar d’endèmia al final de la sisena onada seria «precipitat. Creiem que acabarem en endèmia, però no sabem quan, i ara som en fase epidèmica clarament». Trilla defensa que la tercera dosi per a la població general és recomanable veient els nivells actuals de contagi, ja que pot ajudar a «reforçar els anticossos».