El polemista ultradretà Éric Zemmour, candidat a la presidència de França a les eleccions d’abril, va ser condemnat ahir per incitació a l’odi racial, després d’unes declaracions del 2020 en què va titllar els menors no acompanyats de lladres, assassins i violadors. Zemmour, quart ara a les enquestes amb el 15% de les intencions de vot , es va convertir en el fenomen de la primera part de la campanya, quan la seva candidatura va despertar un enorme entusiasme entre els cercles de l’extrema dreta, que s’ha anat refredant posteriorment.

La d’ahir és la tercera condemna contra l’experiodista i escriptor per aquests mateixos càrrecs.

En aquesta ocasió, el Tribunal Correccional de París li ha imposat una multa de 10.000 euros, després que una trentena d’associacions humanitàries denunciessin unes paraules que va pronunciar al programa de televisió que fins a finals de 2020 tenia a la cadena d’informació CNews, propietat del multimilionari Vincent Bolloré.

Absent del tribunal, igual que el novembre passat durant la vista oral, Zemmour va emetre un comunicat en què va mostrar la seva intenció de recórrer i va acusar els jutges de «cedir als capritxos» de les associacions humanitàries. «És una condemna ideològica i estúpida», va dir l’intel·lectual, que va denunciar una pena «a un esperit lliure imposada per un sistema judicial envaït per les ideologies». En declaracions a la premsa, Zemmour va considerar ridícul que se’l condemni per odi racial «quan els menors no acompanyats no són una raça».