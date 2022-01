Els diferents partits catalans van coincidir ahir en el seu rebuig a què al Parlament hi hagi un grup de funcionaris que cobra sous elevats sense treballar, i van reclamar acabar amb el règim laboral especial que va ser implantat el 2008 i que permet aquesta situació.

Segons publicava ahir el diari Ara, el Parlament gasta anualment 1,7 milions d’euros a pagar els sous de 21 funcionaris acollits a un règim especial de «llicències per edat», que van dels 4.000 euros mensuals de les categories més baixes fins als més de 10.000 que perceben dos exsecretaris generals. La informació revela que hi ha funcionaris de la cambra catalana que cobren entre 56.000 i 140.000 euros l’any sense anar a treballar, una xifra que en algun cas és superior al que perceben els consellers del Govern i que s’apropa al sou del president de la Generalitat. Per acollir-se a aquest règim especial, denominat «llicència per edat», els funcionaris del Parlament havien de tenir més de 60 anys i haver treballat més de 15 a la cambra catalana, la qual cosa els donava dret a percebre la pràctica totalitat del sou sense haver de treballar fins a l’edat de la seva jubilació.

L’actual presidenta del Parlament, Laura Borràs, va assegurar que ja ha «corregit» el règim laboral de l’any 2008 que permet aquest tipus de sous sense haver d’acudir a treballar, si bé aquesta correcció no tindrà caràcter retroactiu. L’expresident del Parlament Ernest Benach, sota el mandat del qual van ser implantades les «llicències per edat», va justificar el context en el que van ser aprovades «i que no és el mateix que el de l’any 2022», ha puntualitzat. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va assegurar que en «en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat no hi ha casos» com els del Parlament, mentre que per part del PSC, la seva portaveu, la santjoanenca Elia Tortolero, va dir que el seu partit està a favor que els empleats de la cambra siguin ben retribuïts «però sense privilegis per a ningú». La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar que Esquerra desconeixia el règim laboral del Parlament que permetia les «llicències per edat», i va recalcar que «s’haurà de treballar per revertir-ho».

Per la seva banda, JxCat va destacar, a través de la portaveu, Elsa Artadi, la gestió «exemplar» que ha fet de l’assumpte l’actual presidenta de la cambra, Laura Borràs. Per al portaveu adjunt de Vox, Antonio Gallego, cal acabar amb aquest «privilegi inaudit» mentre que per part dels comuns, la seva portaveu, Aina Vidal, va considerar «escandalosos» els sous especials i va demanar a Borràs que comparegui en seu parlamentària per donar explicacions.