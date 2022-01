La Generalitat va confirmar ahir que no prorrogarà el confinament nocturn d’1 a 6 de la matinada com a mesura per controlar la sisena onada de la pandèmia de coronavirus més enllà de divendres.

Es tracta d’una decisió de la comissió delegada en matèria de covid-19 que va encapçalar ahir a la tarda el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la qual també van assistir el vicepresident, Jordi Puigneró, i els consellers Laura Vilagrà, Joan Ignasi Elena, Josep Maria Argimon, Josep Gonzàlez-Cambray i Violant Cervera. De fet, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, ja va explicar la setmana passada que estaven detectant indicis de millora en l’evolució de la sisena onada de la pandèmia pel que no preveien prorrogar el toc de queda nocturn. Respecte a la resta de mesures per al control de la pandèmia, l’Executiu català acabarà de tancar «alguns detalls» que Plaja explicarà en roda de premsa avui, després del Consell Executiu. A més del toc de queda, hi ha vigents altres restriccions com la limitació de les reunions socials a un màxim de 10 persones, el tancament de l’oci nocturn i la reducció d’aforaments en la restauració, el comerç, l’esport i la cultura, entre d’altres Per la seva banda, el conseller Josep Maria Argimon va explicar ahir en la visita a la farmacèutica Hipra que havia demanat al Consell Assessor que revisi la necessitat del certificat digital en les circumstàncies actuals. La sisena onada de covid segueix creixent descontrolada a Catalunya, que ha tornat a batre el rècord de contagis de tota l’epidèmia, amb més de 200.000 els últims set dies, que ha fet augmentar el nombre d’ingressos hospitalaris i empitjorar gairebé tots els indicadors epidèmics. Avinyó, Castellgalí i Sant Fruitós superen el 25% de població afectada pel virus Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 2.617 persones ingressades per covid als hospitals catalans, 114 més que diumenge, de les quals 522, sis més que abans-d’ahir, estan greus a les UCI, 329 d’intubades i 18 amb ECMO (respiració extracorpòria). El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, ha tornat a superar el rècord de tota l’epidèmia i es va situar en 5.482 punts, 229 més que diumenge, i la velocitat de propagació (Rt), que feia cinc dies que creixia, va repuntar a 1,25, tres centèsimes més que diumenge –cada 100 infectats contagien una mitjana de 125 persones i la transmissió comunitària segueix descontrolada. Malgrat l’augment de contagis, les visites de pacients amb covid als ambulatoris, que dilluns de la setmana passada van batre el rècord, amb 100.213 visites, va baixant lleugerament després de les mesures adoptades per Salut per alleugerir la dispensació de baixes i la comunicació de positius a través de les farmàcies i diumenge en van ser 12.247, una xifra que encara manté col·lapsats els centres d’assistència primària però que en són 2.000 menys que diumenge de la setmana passada.